Minik Uğur’un Cesedine Ulaşıldı

Balıkesir'de trafik kazası sonrası derede kaybolan 4 yaşındaki Uğur'un cesedine ulaşıldı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 5 gün önce meydana gelen kazada 4 yaşındaki Uğur'un babası ve ağabeyi hayatını kaybetmiş, annesi ise ağır yaralanmıştı. Arabadan dereye düşen minik Uğur kaybolurken, Ankara'dan aramaya katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi Uğur'un cansız bedenine olay yerinin 1 kilometre ilerisinde bulunan Hondular Köprüsü yakınında ulaştı.
Olay yerinde incelemeler sürüyor.
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