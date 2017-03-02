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Minik Uğur’un Cesedine Ulaşıldı

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Minik Uğur’un Cesedine Ulaşıldı
Balıkesir'de trafik kazası sonrası derede kaybolan 4 yaşındaki Uğur'un cesedine ulaşıldı.

Balıkesir'de trafik kazası sonrası derede kaybolan 4 yaşındaki Uğur'un cesedine ulaşıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 5 gün önce meydana gelen kazada 4 yaşındaki Uğur'un babası ve ağabeyi hayatını kaybetmiş, annesi ise ağır yaralanmıştı. Arabadan dereye düşen minik Uğur kaybolurken, Ankara'dan aramaya katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi Uğur'un cansız bedenine olay yerinin 1 kilometre ilerisinde bulunan Hondular Köprüsü yakınında ulaştı.

Olay yerinde incelemeler sürüyor.

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