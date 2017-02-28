Minik Ve Genç Sporcular Ünye’nin Gururu Oldular

Wushu Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası'na Ünye Dövüş Sanatları Gençlik ve Spor Kulübü minik sporcuları başarıları ile...

Wushu Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası'na Ünye Dövüş Sanatları Gençlik ve Spor Kulübü minik sporcuları başarıları ile imza attı.

Kulüp Başkan yardımcısı Selami Kurt, antrenör Kenan Balcıoğlu ve sporcular kendilerine her konuda destek veren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ı makamında ziyaret ettiler. Minikler kategorisinde 9 sporcu ile mücadele edilen Şampiyonada sporcular 3 altın madalya ve 2 bronz madalya elde ederek şampiyonaya isimlerini yazdırdılar. Müsabakalar sonucunda Ahmet Asaf Kurt minik erkekler 28 kiloda Türkiye Şampiyonu, Kemal Efe Pür minik erkekler 23 kiloda Türkiye Şampiyonu ve Emirhan Tombaş minik erkekler 20 kiloda Türkiye Şampiyonu oldular. Yine sporculardan İsa Musa Aşçı 23 kiloda Türkiye üçüncüsü ve Azra Ocak minik bayanlarda 25 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Ünye Dövüş Sanatları Kulübü Antrenörü Kenan Balcıoğlu yaptığı açıklamada, "5-15 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya Türkiye Wushu Minik Yıldız, Genç ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'na 9 minik, 6 genç, 3'de büyük sporcu ile katıldık. Minik sporcularımız şampiyonada büyük beğeni topladı. İlçemize başarılar kazandırmak için Ünye Belediyemizin destekleri ile güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Sporcuları kazandıkları başarılardan dolayı tebrik eden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise, "Spor sadece vücutla, bedenle değil, aynı zamanda akılla yapıldığında anlam buluyor. Bu yaşlarda başlamış olduğunuz sporun kişiliğinizin oluşmasında ciddi şekilde sizlere katkısı olacak. Umarım yaşınız ilerledikçe Türkiye'de milli takım düzeyinde ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etme imkanı bulursunuz. Bizler de Ünye Belediyesi olarak sizlerin başarılı olması noktasında elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.