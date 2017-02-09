MİNİK YAĞMUR'A MORAL VERDİLER

Samsun'da, geçirdiği omurilik felci nedeniyle yaşamını yatağa bağımlı sürdüren 6 yaşındaki Yağmur Kutbay, hayranı olduğu Samsunspor'lu futbolcu Mustafa Sevgi tarafından yapılan moral ziyaretiyle büyük sevinç yaşadı

EVİNDE ZİYARET ETTİ

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşayan Fatma-Mehmet Kutbay çiftinin 2 çocuğundan birisi olan Yağmur, omuriliğindeki tümör nedeniyle 9 ay önce felç oldu. Hastalığı öncesinde futbol oynayan ve Samsunsporlu futbolcu Mustafa Sevgi'nin hayranı olan minik Yağmur'un en büyük hayali de bu futbolcu ile tanışmaktı. Yağmur'un durumundan haberdar olan Samsunspor'un takım kaptanı Canberk Aydın'ın girişimi ile Sevgi, kız çocuğunu evinde ziyaret etti. Tecrübeli futbolcu, Yağmur'un kendisi ile tanışmayı çok istediğini öğrenince hemen evine ziyarete geldiğini belirterek, "Yağmur'u tesislerde misafir edeceğim" dedi.