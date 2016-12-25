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Minik yüreklerden büyük duyarlılık

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Minik yüreklerden büyük duyarlılık
Suriye ve çevresinde yaşanan drama Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu duyarsız kalmadı. Minik öğrenciler topladıkları yardımları, orada yaşayan Müslüman kardeşlerine gönderdi.

Kırıkkale Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu, Suriye´nin Halep Kenti´nde adeta yaşam savaşı veren insanların yardım çığlığına kulak verdi. Birlik ve beraberlik sergileyen anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Suriye için yardım kampanyası başlattı. Anaokulu içerisinde toplanan yardımlar, Kırıkkale´de bulunan yardım toplama merkezlerine teslim edildi.

Yardım kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan okul müdürü Şengül Doğan, “Biz kendi okulumuzun imkanları ile beş gün içerisinde ailelerimizin ve öğretmenlerimizin, personelimizin katılımları ve özverili çalışmaları ile Müslüman olan Halep´te yaşam mücadelesi veren insanlık suçuna, işkenceye maruz kalan o insanlara sahip çıkıp kucak açmamız lazımdı ve onu yaptık” dedi.

İbrahimAkpınar/Kırıkkale

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