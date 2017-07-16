Minikler 15 Temmuz Anma Törenleri İçin Beü’de Bir Araya Geldi

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezinde (MEDEM) Yaz Kurslarına devam eden minikler...

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezinde (MEDEM) Yaz Kurslarına devam eden minikler 15 Temmuz için tişört tasarladı. MEDEM Değerler Eğitimi Kütüphanesinde öğrenciler, Öğretim Görevlisi Merve Öztürk eşliğinde 15 Temmuzda yapılacak anma etkilerine katılım sırasında giyecekleri tişörtleri kendi el emekleri ile hazırladılar.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren MEDEM Müdürü Uzman Elif Gür şunları söyledi: "Üniversitemizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla farklı alanlarda etkinlikler düzenlendi. Bizlerde bu kapsamda yaz kurslarına devam eden öğrencilerimizle 15 Temmuz anma programlarında miniklerimizin giyecekleri tişörtleri hazırlamayı istedik. Bu konuda miniklerimiz hevesle bu işi yaptılar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu konuda gösterdikleri çaba bizleri son derece memnun etti. Bu vesileyle bu konuda bizleri destekleyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer'e ve katılımlarından dolayı değerli velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."