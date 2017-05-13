Minikler Anneleriyle Ailelerini Resmetti

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, bu kez annelerle minikleri buluşturdu.

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, bu kez annelerle minikleri buluşturdu. Bu kapsamda Uncubozköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Anneler Günü'ne özel bir etkinlik düzenleyerek çocukların anneleriyle birlikte ailelerini resmetmelerini sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Uncubozköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Anneler Günü'ne özel olarak anlamlı bir etkinliğe imza attı. Minikler, merkezin Resim Öğretmeni Senem Açıkgöz eşliğinde anneleriyle birlikte resim yapmanın keyfini çıkardılar. Aile temalı resimler çizen minikler, ortaya çıkarttıkları resimlerle de hünerlerini sergiledi. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Resim Öğretmeni Senem Açıkgöz, "Her yıl geleneksel olarak Anneler Günü'nde merkezimizin resim gurubu öğrencileriyle bu etkinliği düzenliyoruz. Annelerle çocukları buluşturduğumuz etkinlikte, hem çocuklarımız hem de velilerimiz keyifli anlar geçiriyor" ifadelerinde bulundu.

"Annelerle çocuklarını buluşturduk"

Düzenlenen etkinlikte annelerle çocuklarını bir araya getirdiklerini belirten Uncubozköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Şerife Kümüştekin, "Merkezimizde eğitim gören çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak adına farklı branşlarda sağlanan eğitimin yanı sıra, özel günlerde de bu tarz etkinlikler düzenlemeyi önemsiyoruz. Bu kez annelerle çocuklarını güzel bir etkinlikte buluşturduk. Hem velilerimiz, hem de çocuklarımız keyifli zaman geçirdi. Bu vesileyle de tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.