Minikler Bölgesel Kültürleri Tanıdılar

Alişuuri İlkokulu Şirinler Anasınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan "Bölgesel Kültürlerimizi Tanıyalım ve Yurdumuzu Sevelim" konulu sergi düzenlenen...

Alişuuri İlkokulu Şirinler Anasınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan "Bölgesel Kültürlerimizi Tanıyalım ve Yurdumuzu Sevelim" konulu sergi düzenlenen törenle açıldı.

Alişuuri İlkokulu Şirinler Anasınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan "Bölgesel Kültürlerimizi Tanıyalım ve Yurdumuzu Sevelim" konulu sergi açılışı öncesi konuşan Alişuuri İlkokulu Şirinler Anasınıfı öğretmeni Çiğdem Gedik "Bir sergi düzenledik. Buradaki amacımız çocuklarımıza yurt bilincini, yurt sevgisini bölgelerimizin ne kadar güzel olduğunu, neler yetiştiğini öğretmek ve tanıtmak istiyoruz. Çocuklarımıza yöresel kıyafetler giydirdik bu etkinliğimize katkı sağlayan başta sınıf annemize, öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum"dedi.

Alişuuri İlkokulu Müdürü İsa Demir ise "Anaokulumuzun Şirinler Sınıfı öğretmenimiz Çiğdem hanımın düzenlemiş olduğu bir etkinlikte birlikteyiz. Diğer öğretmenlerimizin de çalışmaları var ama bu konuda Çiğdem hanım çok farklı çalışmalar yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabi bunun külfeti maddi ve manevi bir boyutu var. Bu anlamda mutlaka velilerimizin de desteği oldu. Velilerimize de yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Okulumuz öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için hayırlı uğurlu olsun"şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okul müdürü İsa Demir, Müdür Yardımcısı Ebru Kaça ve Anasınıfı öğretmeni Çiğdem Gedik serginin kurdelesini birlikte kestiler.