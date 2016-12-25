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Minikler Diyabete Dikkat Çekmek İçin Kenti At Arabalarıyla Dolaştı

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Minikler Diyabete Dikkat Çekmek İçin Kenti At Arabalarıyla Dolaştı
Aydın'da giderek yaygınlaşan diyabet rahatsızlığına dikkat çekmek isteyen ilkokul öğrencileri, kenti at arabasıyla sokak sokak dolaşarak 20 kasa elma...

Aydın'da giderek yaygınlaşan diyabet rahatsızlığına dikkat çekmek isteyen ilkokul öğrencileri, kenti at arabasıyla sokak sokak dolaşarak 20 kasa elma ve 500 kutu incir dağıttı. Öğrenciler, diyabetli çocuklara sınıflarda ara öğün almalarına izin verilmesini istedi.

Köşk 100. Yıl Atatürk İlkokulu öğrencileri, AB Erasmus+ Programı Okullararası Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında ortağı oldukları "Eat Right, Be Bright (Sağlıklı ve Yeterli Beslenme" projesinde benzerine az rastlanır bir çalışmaya imza attı. Toplumda giderek artan diyabet rahatsızlığına dikkat çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedefleyen öğrenciler, proje yürütücüsü Zeynep Ceren Çiftsüren öncülüğünde bilgilendirici dövizlerle süslenmiş iki ayrı at arabasıyla kenti sokak sokak dolaştı. Okul öğretmenleri Bekir Halıcı, Bilge Varel, Burçin Çelik ve Merve Dervişoğlu'nun eşlik ettiği öğrenciler, sokaklarda yaptıkları uyarıların yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşları ile okullara ulaşarak diyabet konusunda bilgilendirme yaptı. Giydikleri meyve kostümleriyle at arabalarının üzerinde renkli görüntüler oluşturan ve doğal beslenme çağrısı yapan öğrenciler, diyabete dikkat çekmek amacıyla 2 bin adet broşür, 20 kasa elma ve 500 kutu inciri ücretsiz dağıttı.

"Diyabetli çocukların sınıflarda ara öğün almalarına izin verilmelidir"

Farklı bir etkinliğe imza atarak yapay ya da hazır olandansa doğal ve organik olanı seçmenin sağlıklı yaşam için hayati önem taşıdığını insanlara hatırlatmayı amaçladıklarını belirten proje yürütücüsü Zeynep Ceren Çiftsüren, "Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Dengesiz beslenmenin önlenmesinde beslenme eğitimi ile sağlıklı beslenme bilincinin kazandırılması büyük bir önem taşır. Diyabet tedavisinde beslenme planlaması çok önemlidir ve diyabetli çocukların ara öğün almalarına ihtiyaç vardır. Bu nedenle diyabetli çocukların sınıflarda ara öğün almalarına izin verilmelidir" dedi.

"Diyabet yaşam planında değişiklikler gerektirir"

Diyabetin yaşamda başta beslenme planı olmak üzere bazı değişikliklerin oluşmasını gerektirdiğine işaret eden Çiftsüren, şu uyarılarda bulundu:

"Kan şekerini oluşturan asıl kaynak besinler olduğu için sağlıklı beslenme diyabette tedavinin temelidir. Sağlıklı beslenmek için vücudun ihtiyacı olan öğeleri içeren besinleri yeterli miktarlarda ve öğün içinde dengeli bir şekilde tüketmeniz gerekmektedir. Yaşam tarzınızda yapacağınız değişikliklerin en önemlisi mevcut beslenme alışkanlıklarınızın sağlıklı beslenmenizi sağlayacak şekilde değişmesidir. Bu değişiklikleri başlatmanın temelinde ise bilinçli bir besin seçimi ve mutfak alışverişi yer alır."

Sağlık sorunlarının başında gelen diyabete dikkat çekmek için eğlenceli bir yol izleyerek farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Müdür Yardımcısı Bekir Halıcı ise, "Bizler bu konuyu daha eğlenceli bir şekilde ele almak ve doğal olanı temsil etmesi için Köşk ilçesindeki tüm kurum kuruluş ve de okulları meyve kostümlü öğrencilerimiz ile at arabaları eşliğinde ziyaret ettik. Öğrencilerimiz sunularını yaptıktan sonra hazırlamış oldukları hediye meyve ve incirleri tüm öğrencilere ara öğün olarak dağıttılar. Ayrıca at arabaları eşliğimde tüm halka açık alanlar gezildi, broşür ve meyveler halka da dağıtıldı. Bu etkinlikle yapay ve hazır olandansa doğal ve de organik olanı seçmenin sağlıklı yaşam için hayati önem taşıdığını insanlara hatırlatmayı amaçladık" şeklinde konuştu.

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