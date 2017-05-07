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Minikler Futbol Şenliği Başladı

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Minikler Futbol Şenliği Başladı
ASKF spor tesislerinde İbrahim Çeçen Vakfı ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) birlikte düzenlediği Minikler Futbol Şenliği programına,...

Ağrı'da minikler futbol şenliği başladı.

ASKF spor tesislerinde İbrahim Çeçen Vakfı ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) birlikte düzenlediği Minikler Futbol Şenliği programına, 16 takım ve 160 sporcu katıldı. Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, İbrahim Çeçen Vakfı tarafından 160 öğrenciye spor malzemesi gönderildiğini söyledi.

Kösedağ, "Büyüğümüz İbrahim Çeçen, yaptırdığı ilkokuldan sonra ilimize üniversiteyi kazandırarak 15 bin öğrenciye Ağrı'da eğitim görmesini sağladı. Vakıf olarak eğitim dışında bu tarz spor etkinliklerine de destek sağlıyor. Bugün 160 öğrenciye malzemelerini vakfımız teslim etti. 2 gün sürecek olan bu organizasyonda onlarla beraber olacağız. Önemli olan şampiyon olmak değil, çocuklarımıza böyle bir ortam sağlamaktı. Hepiniz bizim için şampiyonsunuz." şeklinde konuştu.

Minikler Futbol Şenliği Başladı

Minikler Futbol Şenliği Başladı

Minikler Futbol Şenliği Başladı

Minikler Futbol Şenliği Başladı

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