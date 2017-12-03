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Minikler ‘Harika Kanatlar’la Uçtu

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Minikler ‘Harika Kanatlar’la Uçtu
TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar'ın kahramanları, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki (Merinos AKKM) müzikalle minikleri farklı...

TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar'ın kahramanları, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki (Merinos AKKM) müzikalle minikleri farklı maceralara uçurdu.

'Harika Kanatlar" kahramanları, Türkiye turnesi müzikal sahne gösterisiyle Merinos AKKM Orhangazi Salonu'nda Bursalı miniklerle buluştu. Müzikal, Jett, Dizzy, Jimbo ve sürpriz karakterlerle çocuklara keyifli bir yolculuğa çıkarttı. Antartika yaptıkları macerayı çocukları da katan sevimli kahramanlar, miniklere güzel anlar yaşattı.

Dizzy'nin mekanik sorun yaşayıp Antartika'ya inmesi, orada penguen ve eskimo bir çocukla tanışması, yapılan yardım sonrası çocuğun istediği hediyeyi Jet'in getirmesiyle devam eden müzikalde, birçok farklı macerada çocuklarla buluştu. Eğlenceli vakit geçiren çocuklar. gösteri sonunda kahramanları alkışladı.

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