Minikler Meslekleri Öğreniyorlar

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde öğrencilerin çok yönlü gelişmesi için Pazarlar İlkokulunda "Meslekleri öğreniyorum" projesi hayata geçirildi.

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde öğrencilerin çok yönlü gelişmesi için Pazarlar İlkokulunda "Meslekleri öğreniyorum" projesi hayata geçirildi.

Pazarlar İlkokulu yönetimi tarafından öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen "Meslekleri öğreniyorum" projesi kapsamında öğrenciler seçtikleri meslekler ile ilgili ziyaretler yaptı. Minik öğrenciler gerçekleştirilen ziyaretlerde mesleklerini tanıma fırsatını buldular.

Pazarlar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Havva Bektaş, "İlçemiz esnaflarından Torunlar marketin sahibi İsmail Torun ile sohbet edip; bana market ve bakkallık mesleğini tanıttı. Mesleğin zorluklarını ve avantajlarını öğrendim. Bu projeyi hazırlayan öğretmenlerime teşekkür ederim" dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pazarlar İlkokulu Müdürü Ünal Bek, "Yeni yeni projeler üretiyoruz ve bu projelerin hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. Öğrencilerin çok yönlü gelişimi için olağanüstü çaba harcıyoruz ve bu kapsamda toplumda saygın bir yeri bulunan meslekleri daha küçük yaşta öğrencilere tanıtmayı amaçlıyoruz. aynı zamanda öğrencileri hayata hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.(MB-EFE)