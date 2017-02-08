Minikler Niloya ile buluşuyor

Samsun Lovelet Oulet AVM, 11 -12 Şubat tarihlerinde ekranların sevilen çizgi filmi 'Niloya'yı minik hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Büyük küçük herkesin uğrak mekânı olan Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi yaptığı çocuk etkinlikleri ile miniklerin kalbine taht kurmaya devam ediyor. 11-12 Şubat tarihlerinde ekranların sevilen çizgi filmi 'Niloy'yı minik hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Birbirinden neşeli şarkılar oyunlarla birlikte eğlence dolu aktivitelerle Niloya ve yanından hiç ayırmadığı yakın arkadaşı tospik çocuklara unutulmaz bir macera yaşatacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlik 13:00-15:00-17:00 saatlerindeüç seans olarak izleyici ile buluşacak.

LOVELET ÇEKİM MERKEZİ OLDU

Karadeniz’in en büyük Outlet Alışveriş merkezi olan Lovelet Outlet yaptığı etkinlikler ve 4 mevsim Outlet olma özelliğiyle Karadeniz halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Tekstilden Mobilya ya kadar her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi olan Lovelet Outlet, sizi çağırıyor.