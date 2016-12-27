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Minikler örnek oldu

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Minikler örnek oldu
Karadeniz’in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi olan Samsun Piazza, 'Her Yerde Kitap Okunabilir' sloganıyla yola çıkan İlkadım Atatürk Ortaokulu öğrencilerini kitap okuma etkinliğine ev sahipliği yaptı

Açıldığı günden bu yana küçükten büyüğe herkesin buluşma noktası olan Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde dün İlkadım Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediğietkinlikte kitap okumanın önemi vurguladı. 'Her Yerde Kitap Okunabilir' sloganıyla yola çıkan İlkadım Atatürk Ortaokulu öğrencileri, kitap okuma alışkanlığının çok az olduğu ülkemizde bu soruna dikkat çekmek için Piazza’da bir araya gelerek kitap okudu. 

Her gün binlerce kişiyi alışveriş, sinema veya yemek için bir araya getiren Piazza, bu kez kitap okuma etkinliği ile ziyaretçilerini karşıladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Maarif Hareketi” kapsamında düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Tüm öğrencilerin aynı anda kitap okumaya başlamasıyla ilginç görüntülerin ortaya çıktığı etkinliğin ardından öğrenciler, Piazza’da bulunan kitapçıları gezerek beğendikleri kitapları aldılar. 

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