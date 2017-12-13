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Minikler Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftasını Kutladı

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Minikler Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftasını Kutladı
Bahçelievler Anaokulu minikleri, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası düzenlenen bir program ile kutlandı.

Bahçelievler Anaokulu minikleri, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası düzenlenen bir program ile kutlandı.

Bilecik Bahçelievler Anaokulu'nda yapılan programda, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Okul Müdürü Sevgi Uğurlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İl Müdürü, okul müdürü ve öğretmenlerin yöresel kıyafetlerin giyildiği program, öğrencilerin hazırladığı oyunlar ve gösterilerle devam etti.

Programda konuşma yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yerli mallarını kullanmaya özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Yerli mallarını kullanmaya özen göstermeliyiz. Böylece ülkemiz ekonomisini ve üretimini elimizden geldiğince desteklemeliyiz. Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri çocuklara bu bilinci kazandırma amacıyla düzenleniyor. Etkinliği düzenleyen Bahçelievler Anaokulu Müdürümüz Sevgi Uğurlu'ya, okul öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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