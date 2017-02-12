Miniklerden Anlamlı Davranış

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir grup çocuk, aç kalan sokak hayvanları ve kuşlar için evlerinin bahçelerine ve ağaç dallarına ekmek...

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir grup çocuk, aç kalan sokak hayvanları ve kuşlar için evlerinin bahçelerine ve ağaç dallarına ekmek bıraktılar.

Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı ile birlikte etkili olmaya başlayan Sibirya soğukları, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor. Zorlu kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için bir araya gelen çocuklar, evlerinin bahçelerine ve ağaç dallarına ekmek bırakıyor. Her gün evlerindeki artık yemekleri toplayan çocuklar, bir yandan israfı önlerken bir yandan da aç kalan hayvanları doyuruyor. Babası ile birlikte hayvanlar için evlerinin bahçesine ekmek bırakan Mina ve Ömür Yusuf Okay kardeşler, "Kuşlar için ekmek bıraktık. Kar yağdığı için yem bulamıyorlar. Bu duruma ben çok üzülüyorum. Herkes kuşlar için ekmek bıraksın" diye konuştu.

Doğu Anadolu Bölgesinde özellikle son günlerde Sibirya soğuklarının hakim olduğunu ifade eden İsmail Turan, "Soğuk havalarda aç kalan yaban hayvanları için evlerimizin bahçesine yiyecek ve ekmek bırakmaya çalışıyoruz. Bu sayede hem ekmek ve yiyeceklerin israfını önlüyor hem de doğada aç kalan hayvanların yiyecek bulmalarına yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiğince bu şekilde belli noktalara ekmek bırakmaya devam edeceğiz. Herkesin bu konuda duyarlılık göstermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.