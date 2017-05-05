Miniklerden ‘İnci Kefali’ Mesajı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından yürütülen "Okulum Temiz Sokağım Temiz" kampanyası kapsamında öğrenciler çevre temizliği yaparak, büyüklere...

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından yürütülen "Okulum Temiz Sokağım Temiz" kampanyası kapsamında öğrenciler çevre temizliği yaparak, büyüklere önemli bir mesaj verdi.

Bu hafta Karagünduz İlkokulunda düzenlenen kampanya kapsamında öğrenciler mahalle aralarında ve Erçek Gölüne dökülen Memedirk Çayı çevresinde temizlik çalışması yaptı. Daha sonra Erçek Gölüne dökülen ve İnci Kefali balığının üreme alanlarından biri olan Memedik Çayının kenarında el ele tutuşan minikler, kaçak avcılara geçit vermeyecekleri mesajını verdiler.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü uzman personeli, bölgedeki biyolojik çeşitlilik ve İnci Kefali balığı hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Daha sonra sulak alanı gezen öğrenciler, buradaki kuş, kaplumbağa, kurbağa ve diğer canlı türlerini incelediler.

Av yasağı nöbetinin ardından öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı.