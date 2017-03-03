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Miniklere Çevre Bilinci Aşılıyor

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Miniklere Çevre Bilinci Aşılıyor
Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu ile Radyo Sinema ve Televizyon Topluluğu, düzenledikleri "İzleyerek Öğreniyorum" etkinliği ile Düzce İl Milli...

Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu ile Radyo Sinema ve Televizyon Topluluğu, düzenledikleri "İzleyerek Öğreniyorum" etkinliği ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 30 köy okulunda eğitim gören 2 bin 200 anasınıfı öğrencisini sinema ile buluşturuyor.

10 hafta sürecek program kapsamında; Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezinde "Arı Filmi - Bee Movie" isimli animasyon filmini izleyen öğrenciler, hem eğlenceli vakit geçirdiler, hem de ekolojik dengenin ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Düzce Üniversitesi Rektörlük binasında ziyaretçilerin beğenisine sunulan "Değerlerimiz, Kültürümüz ve Oyuncaklarımız" isimli oyuncak sergisini de gezen öğrenciler, Düzce Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği farklı etkinliklerden de faydalanabiliyor.

Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu Başkanı Ayça Sultan Boran ve Radyo Sinema ve Televizyon Topluluğu Başkanı Erdinç Cihat Alemdar, düzenlenecek etkinliklerle çevre ve doğal denge konusunda minik öğrenciler üzerinde iz bırakmayı amaçladıklarını ifade ettiler.

Çevreye ve bölgeye değer katmanın her yönüyle önemli olduğunu vurgulayan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Düzce Üniversitesi; eğitim-öğretim faaliyetlerini toplumun tüm kesimlerine yaymakta ve Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza da şimdiden çevre sorumluluğu bilincini aşılayarak gelecekte daha yaşanabilir bir çevre oluşmasını hedeflemektedir.

Miniklere Çevre Bilinci Aşılıyor

Miniklere Çevre Bilinci Aşılıyor

Miniklere Çevre Bilinci Aşılıyor

Miniklere Çevre Bilinci Aşılıyor

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