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Miniklerin En Büyüğü İstanbulspor Oldu

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Miniklerin En Büyüğü İstanbulspor Oldu
10'uncu Küçükçekmece Belediye Başkanlık Minikler Futbol Turnuvası'nın finalinde İstanbulspor A.Ş, Küçükçekmece İdman Yurduspor'u 3-2 yenerek ederek...

10'uncu Küçükçekmece Belediye Başkanlık Minikler Futbol Turnuvası'nın finalinde İstanbulspor A.Ş, Küçükçekmece İdman Yurduspor'u 3-2 yenerek ederek Başkanlık Turnuvası'nın şampiyonu oldu.

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği işbirliği ile düzenlenen 10'uncu Küçükçekmece Belediye Başkanlık Minikler Futbol Turnuvası'nın finalinde İstanbulspor A.Ş, Küçükçekmece İdman Yurduspor'u 3-2 yenerek ederek Başkanlık Turnuvası'nın şampiyonu oldu.

24 takımın mücadele ettiği turnuva, 2 grupta 24 takımın 18 hafta süren mücadelesi sonunda oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.

Şampiyonluk için oynadılar

Küçükçekmece Halkalı Etap Stadı'nda düzenlenen turnuvanın finalinde; İstanbulspor A.Ş, Küçükçekmece İdman Yurduspor karşılaştı. Başından sonuna kadar çekişmeli geçen maçta sarı-siyahlı takım İstanbulspor A.Ş, maçın uzatma dakikalarında attığı golle rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Final maçı öncesi oynanan üçüncülük, dördüncülük maçında ise; İfaspor, Bezirganbahçespor'u 3-0 yenerek turnuvanın üçüncüsü oldu. Tribünleri dolduran yüzlerce futbolsever ise minik yeteneklerin hünerlerini izledi.

Turnuvada dereceye giren takımlara ve futbolculara Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle kupa ve madalyaları takdim edilecek.

1. İstanbulspor A.Ş

2. Küçükçekmece İdman Yurduspor

3. İFAspor

4. Bezirganbahçespor

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