Miniklerin Kum Havuzu Keyfi

Açıldığı günden bu yana alışverişin yanı sıra sosyal yaşamın da merkezi haline gelen Şanlıurfa Piazza, minik ziyaretçilerine dev kum havuzunda eğlence...

Açıldığı günden bu yana alışverişin yanı sıra sosyal yaşamın da merkezi haline gelen Şanlıurfa Piazza, minik ziyaretçilerine dev kum havuzunda eğlence dolu anlar yaşatıyor.

Zengin marka karması ve sosyal yaşam alanları ile bölge halkının buluşma noktası olan Piazza AVM, aileleriyle alışverişe gelen miniklere güvenli bir ortamda, sınırsız eğlence imkânı sunuyor. Minik ziyaretçiler, yeni açılan dev kum havuzunda eğlencenin tadını çıkarırken, aileler de rahat bir şekilde alışverişlerini yapıyor. Dev kum havuzunda, minikler, hayal güçlerini de kullanarak, oyuncak kamyon, kepçe ve küreklerle keyifli oyunlar oynuyor.

Güvenli ortamda uzman eğitmenler eşliğinde eğlenen minikler, her anlarını dolu dolu geçirirken, aynı zamanda yaşıtlarıyla vakit geçirip sosyalleşme imkanı buluyor.