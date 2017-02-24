Miniklerin Kütüphane Günleri

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu tarafından 2'nci dönem itibariyle Maarif Hareketi kapsamında "Kütüphane Günleri" başlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu tarafından 2'nci dönem itibariyle Maarif Hareketi kapsamında "Kütüphane Günleri" başlatıldı.

Bu hafta ilk sınıf Vezirköprü Kültür Merkezi Kütüphanesi başta olmak üzere diğer alanlarda da dolu dolu etkinlikler yaptı. Kütüphaneyi gezip kitapları inceleyen minikler, okudukları kitap ile ilgili resim çizerek kitap ayracı yaptılar. Öğrenciler, velilerin hazırladığı yiyeceklerle kafeteryada keyifli zaman geçirip Kültür Merkezindeki diğer birimleri gezdiler. En son spor salonunda oyunlar oynayan minikler çok mutlu olduklarını belirttiler. Okul Müdürü Fatma Özalıcı Sefacı etkinliğe destek veren yetkililere teşekkür etti.

Etkinliğin 7 hafta süreceği, her hafta çarşamba günleri etkinliğin devam edeceği, etkinliğe her hafta başka bir sınıfın katılacağı açıklandı.