Mirasımız Derneği Genel Başkanı: “Kudüs, İslam’ın Yurdudur”

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına ilişkin, "Kudüs...

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına ilişkin, "Kudüs Hz. Adem'in, Hz. İbrahim'in Hz Süleyman'ın Hz Zekeriya'nin ve diğer bütün peygamberlerin, mirası, İslam'ın yurdudur" dedi.

Mirasımız Derneği (Kudüs ve civarındaki Osmanlı mirasını koruma ve yaşatma derneği) Genel Başkanı Muhammet Demirci, Trump'ın Kudüs kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirci, "Kudüs Hz. Adem'in, Hz. İbrahim'in Hz Süleyman'ın Hz Zekeriya'nin ve diğer bütün peygamberlerin, mirası, İslam'ın yurdudur. Hz peygamberimizin miracı namazın farz kılındığı yerdir. Hz. Ömer'in Kudüs emannamesi ortadadır. Sultan Selahattin, Yavuz Sultan Selim ve sonra gelen bütün padişahlar bu emannamedeki tasarrufa göre Kudüs'ü yönetmişlerdir. Hz Ömer'in emannamesi uyarınca Kudüs'e hiçbir şekilde Yahudi sokulmamıştır. 100 yıl önce İngiltere'nin bölgeye akıttığı zehir ne yazık ki bugün dünyayı acılar içerisinde bırakmıştır. Evet Kudüs işgal altındadır ve Müslümanlar zaten bu duruma hep itiraz ettiler, Kudüs'ün özgürlüğünü istediler. ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü başkent ilan etmesine karşılık ortaya konulan tepkileri yanlış anlamalara yol açmasın. Müslümanlar Kudüs'ün başkent ilan edilmesine değil Kudüs'ün 100 yıldır işgal altında tutulmasına itiraz ediyorlar. Yani Kudüs işgal altında kalsın ama başkent olmasın gibi bir yanlış algıya sakın kimse kapılmasın. Bizleri Trump'ın tasarrufu bağlamaz. Kudüs esirdir ve Müslümanlar Kudüs'ü kurtarmak zorundalar" şeklinde konuştu.