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Miroğlu, Mor Gabriel Manastırı’nı Ziyaret Etti

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Miroğlu, Mor Gabriel Manastırı’nı Ziyaret Etti
AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, dikkatsizlikten dolayı hazineye devredilen Mor Gabriel Manastırı'nın tekrar vakıflara devredileceğini belirtti.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, dikkatsizlikten dolayı hazineye devredilen Mor Gabriel Manastırı'nın tekrar vakıflara devredileceğini belirtti.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, dikkatsizlikten dolayı hazineye devredilen Mor Gabriel Manastırı'nı ziyaret etti. Miroğlu, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun, manastırın dikkatsizlikten dolayı devredildiğini açıkladığını anımsatarak, "Başbakan Yardımcımız Çavuşoğlu ile görüştüm. Buranın Diyanet'ten alınıp normal vakıflara devrinde hiçbir problem yok. Bundan emin olabilirsiniz. Hükümetimiz bu konularda çalışma yapıyor. Problem adil bir biçimde çözülecek. Diyanet'e verilmesi meselesine bitmiş gözüyle bakabilirsiniz. Bazı mülkiyet meseleleri ile ilgili konularda da bir çalışma yapılıyor. O çalışmanın sonucunda da sizi memnun edecek kararlar çıkacaktır. Bu karar tabii ki sadece Mor Gabriel ile ilgili bir karar değil, genel olarak Süryani camiamız ve diğer dini gruplara ait varlıklar, dini kurumlar ve kiliselerle ilgili. 2 manastırımızın vakıflara devredilmesi sürecinde bir problem olmadığını Süryani dostlarımıza söylemek istiyoruz. Mor Gabriel ile ilgili devam eden hukuki süreçler mülkiyet ile ilgili problemler onlarda umarım en kısa sürede çözülür ve bu alandaki bir takım mağduriyetler sona erer" dedi.

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