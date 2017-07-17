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Misafirperverliğimizi göstermeliyiz

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Misafirperverliğimizi göstermeliyiz
Tekkeköy Belediye Başkanı Togar, bugün başlayacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın Samsun için çok önemli olduğunu belirterek, "Misafirperverliğimizi göstermeliyiz. Samsun'a yakışanda budur "dedi.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın resmi açılışı 18 Temmuz Salı günü saat 18.00’de görkemli bir tören ile Tekkeköy ilçesinde bulunan yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılacak.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenine Tekkeköy’ün ev sahipliği yapacağına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tüm Samsun gibi Tekkeköy’de tarihi bir ana tanıklık edecek. Dünyanın en büyük 3. spor organizasyonu şehrimizde yapılıyor. Bu büyük organizasyonun açılışı da ilçemizdeki yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Tekkeköy yerli yabancı tüm misafirlere kucak açmalı ve en iyi şekilde ağırlamalı. Türk’ün misafirperverliğini konuklarımıza en iyi şekilde göstermeliyiz. En büyük görev halkımıza düşüyor. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen sporcularımıza, misafirlerimize sahip çıkmalı, yardımcı olma ve yol göstermeliyiz. Spor tüm dünyanın ortak dilidir. Bu ortak dil vasıtasıyla şehrimizi en iyi şekilde tanıtmalıyız. Buradan ülkesine memleketine memnun dönen kişiler Samsunumuzu, Samsun halkının misafirperverliğini, konukseverliğini dilden dile anlatmalı” dedi.

Feride İÇKİLLİ 

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