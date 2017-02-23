MİSİAD'dan giysi yardımı

Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) Kırıkkale Başkanı Taki Kaplan ve Yönetim Kurulu üyeleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) Kırıkkale Başkanı Taki Kaplan ve Yönetim Kurulu üyeleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulundu. Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 38 öğrenciye giyecek yardımında bulunan Kaplan, öğrencilerin geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

Kendilerinin bu gibi konularda her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten MİSİAD Başkanı Taki Kaplan, "Biz her zaman ekonomik durumu zayıf olan öğrencilerimizin yardımına koşmaya devam edeceğiz. Genel merkezimizin başlattığı Türkiye geneli 3 bin 700 forma, şort ve bot dağıtımı devam etmektedir. Öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansırken bizde ihtiyaç sahiplerini memnun etmenin huzuru içerisindeyiz. Bundan sonrada bu tür yardımlarımız devam edecektir" dedi. Konuşmaların ardından giysiler öğrencilere dağıtıldı.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE