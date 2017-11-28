Mısır Yüklü Tır Devrildi, 1 Yaralı

Seyir halindeki mısır yüklü tır kontrolden çıkara devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Seyir halindeki mısır yüklü tır kontrolden çıkara devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe" den Viranşehir istikametine doğru giden Aziz Beki kontrolündeki 47 KS 185 çekici 47 KV 816 dorse plakalı mısır yüklü tır şöförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yola dökülen mısırları temizleyip yolu tekrar trafiğe açtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı şoför olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.