IHAAW184216-GEN/26-11-2017 - Mısır'da 300'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi. Bu kapsamda 27 Kasım Pazartesi günü tüm yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar da yarıya çekilecek. 26.11.2017 18:42:16 TSI NNNN
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Mısır’da 300’ü Aşkın Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısı Nedeniyle Türkiye’de 1 Günlük Yas İlan Edildi. Bu Kapsamda 27 Kasım Pazartesi Günü Tüm Yurtta Ve Dış Temsilciliklerde Bayraklar Da Yarıya Çekilecek.
IHAAW184216-GEN/26-11-2017 - Mısır'da 300'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi.
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