Mısır’da 300’ü Aşkın Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısı Nedeniyle Türkiye’de 1 Günlük Yas İlan Edildi. Bu Kapsamda 27 Kasım Pazartesi Günü Tüm Yurtta Ve Dış Temsilciliklerde Bayraklar Da Yarıya Çekilecek.