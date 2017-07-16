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Mısır’da Çatışma: 1 Ölü, 56 Yaralı

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Mısır’da Çatışma: 1 Ölü, 56 Yaralı
Mısır'ın Gize kentinde güvenlik güçleri ile halk arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

Mısır'ın Gize kentinde güvenlik güçleri ile halk arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

Mısır hükümetinin Gize kentinde yerleşim yerlerini kaldırmak için yürüttüğü çalışma nedeniyle güvenlik güçleri ile Mısırlı vatandaşlar arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 37'si polis 56 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin tutuklandığını bildirdi.

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