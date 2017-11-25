  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 10 °C

Mısır’da Ölü Sayısı 305’e Yükseldi

» »
Mısır’da Ölü Sayısı 305’e Yükseldi
Mısır'ın Ariş kentindeki Ravza Camisi'ne yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 305'e yükseldi.

Mısır'ın Ariş kentindeki Ravza Camisi'ne yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 305'e yükseldi.

Mısır'da Sina yarımadasının kuzeyindeki Ariş kentinde Ravza Camisi'ne yönelik düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 305 kişinin hayatını kaybettiği 130'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının ardından Mısır'da üç günlük yas ilan edildi. Saldırı tüm dünya liderleri tarafından şiddetle kınandı.

Polis, "Cuma namazı esnasında Ravza Camisi'ne saldırıda bulundular" açıklamasını yaptı. Yetkililer, ölenler arasında arasında 27 çocuğun bulunduğunu açıkladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manavgat Emniyeti Aranan 2 Suçluyu Yakaladı25 Kasım 2017 Cumartesi 12:43
  • Sadaka Kutusu Ve Zeytinyağı Hırsızları Tutuklandı25 Kasım 2017 Cumartesi 12:38
  • Mısır, 2017’de 17 Gün Açık Kalan Refah’ın Açılmasını Erteledi25 Kasım 2017 Cumartesi 12:28
  • Tekstil Malzemesi Yüklü Araçları Çalan Hırsızlar Yakalandı25 Kasım 2017 Cumartesi 12:23
  • Kilis’te Korkutan Yangın25 Kasım 2017 Cumartesi 12:18
  • Pkk Propagandası Yapan Şahıs Kaçak Sigara İle Yakalandı25 Kasım 2017 Cumartesi 12:18
  • Başkent’te Dere Yatağında Ceset Bulundu25 Kasım 2017 Cumartesi 12:13
  • Denizli Buldan’da Silah Kaçaklığı Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı25 Kasım 2017 Cumartesi 12:13
  • Metruk Evde Eroin Partisi Yapmışlar25 Kasım 2017 Cumartesi 12:13
  • Tekirdağ’da 200 Şişe Kaçak İçki Yakalandı25 Kasım 2017 Cumartesi 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti