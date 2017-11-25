Mısır’da Ölü Sayısı 305’e Yükseldi

Mısır'ın Ariş kentindeki Ravza Camisi'ne yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 305'e yükseldi.

Mısır'ın Ariş kentindeki Ravza Camisi'ne yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 305'e yükseldi.

Mısır'da Sina yarımadasının kuzeyindeki Ariş kentinde Ravza Camisi'ne yönelik düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 305 kişinin hayatını kaybettiği 130'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının ardından Mısır'da üç günlük yas ilan edildi. Saldırı tüm dünya liderleri tarafından şiddetle kınandı.

Polis, "Cuma namazı esnasında Ravza Camisi'ne saldırıda bulundular" açıklamasını yaptı. Yetkililer, ölenler arasında arasında 27 çocuğun bulunduğunu açıkladı.