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Mısır’da Ölü Sayısı Artıyor

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Mısır’da Ölü Sayısı Artıyor
Mısır'ın Ariş kentindeki Ravza Camisi'ne yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 331'e yükseldi.

Mısır'ın Ariş kentindeki Ravza Camisi'ne yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 331'e yükseldi.

Yerel kaynakların yaptıkları açıklamalarda, El Ariş Hastanesi'nde hayatını kaybedenlerin bilgisine dayanarak ölü sayısının 331'e yükseldiği belirtildi. Yerel kaynaklar aralarında 27 çocuğun da bulunduğu 331 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Savcılığın yaptığı açıklamaya göre 4x4 ciplerin içindeki yaklaşık 30 kişilik maskeli bir grup camiye füze ve silahlarla ateş açtı. Maskeli grubun ellerinde DEAŞ bayrağı taşıdığı belirtiliyor.

Saldırıda yaralanan bir görgü tanığı, "Caminin dışında silah sesleri duyduk. Herkesin kafası karışık şu anda. Camide benimle birlikte dua eden üç çocuğum vardı. Bir anda patlama sesi duyuldu. Her yer karıştı. Askeri üniforma giymiş maskeli ve siyah bayraklar taşıyan yaklaşık 10 asker gördüm. Camide ateş etmeye başladılar. İnsanlar gözlerimin önünde vuruldu. Yaklaşık yarım saat boyunca patlama sesleri duydum. Daha sonra maskeli adamlar kurtulan olmadığından emin olmak için camiye baskın yaptı. Hayatta kalanlar onu vurdu" dedi.

Saldırının ardından Mısır'da üç günlük yas ilan edildi. Saldırı tüm dünya liderleri tarafından şiddetle kınandı.

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