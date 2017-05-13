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Mısır’da Yeraltı Mezarlığında 17 Mumya Bulundu

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Mısır’da Yeraltı Mezarlığında 17 Mumya Bulundu
Mısır'ın Minya eyaletinde bulunan yeraltı mezarlığında, arkeologlar bozulmamış 17 mumyalanmış beden buldu.

Mısır'ın Minya eyaletinde bulunan yeraltı mezarlığında, arkeologlar bozulmamış 17 mumyalanmış beden buldu.

Mısır'ın Minya eyaletinde bulunan yeraltı mezarlığında, arkeologlar tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, bozulmamış 17 adet mumyalanmış beden bulundu. Kahire Üniversitesi Profesörü Salah al-Kholi ise konuya ilişkin, "Birçok mumyanın bulunduğu yeraltı mezarlarını tespit ettik" dedi. Öte yandan Kahire Üniversitesi kazı başkanlığı görevini yürüten Mohamed Hamza, "iyi durumda olan 17 mumya kalıntıları keşfedildi. Ancak bu alan, kadınlar, çocuklar ve bebekler de dahil olmak üzere 32 kadar mumyaya göre yapıldı" dedi. Hamza, kraliyet öncesi Mısırlılara ait olduğu düşünülen mumyaların kesin tarihlerinin henüz bilinmediğini söyledi. Kalıntıların, M.Ö. 332 yılında Büyük İskender'in fethinden sonraki 600 yıllık Mısır'ın Greko-Romen dönemine ait olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Ayrıca, arkeologlar, yeraltı mezarlarında kireç taşı ve kil lahitleri, hayvan tabutları ve halka ait papirüslerin yer aldığını söyledi.

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