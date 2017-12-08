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Mısırlı Gazeteciler Trump’ın Kudüs Kararını Protesto Etti

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Mısırlı Gazeteciler Trump’ın Kudüs Kararını Protesto Etti
Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararı gazeteciler tarafından protesto edildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararı gazeteciler tarafından protesto edildi.

Kahire'de Gazeteciler sendikası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İrail'in başkenti olarak ilan etmesini ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını protesto etti. Mısırlı gazeteciler ve vatandaşların katıldığı gösteride, protestocular Filistin bayrakları taşıdı ve Filistin'e destek sloganları attı.

Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, bir sendika üyesinin açıklamasına göre 5 gazeteci gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Çarşamba günü Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanımış ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı. Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ise Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek Kudüs'ü "Filistinlilerin ebedi başkenti" olarak tanımlamıştı. Birleşmiş Milletler de ve bir çok ülke ise Kudüs sorunun müzakere yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

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