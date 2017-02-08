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Mısır’lı Ünlü Futbolcuya Tutuklama Talebi

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Mısır’lı Ünlü Futbolcuya Tutuklama Talebi
Mısır Savcılığı, Müslüman Kardeşler'e finansman sağladığı iddiasıyla Mısır Milli Takımı ve Al-Ahly kulübü futbolcusu Mohamed Abu Trika'nın tutuklanmasını...

Mısır Savcılığı, Müslüman Kardeşler'e finansman sağladığı iddiasıyla Mısır Milli Takımı ve Al-Ahly kulübü futbolcusu Mohamed Abu Trika'nın tutuklanmasını istedi.

Mısır'da terörist örgüt listesine alınan Müslüman Kardeşler'e finansman sağladığı iddia edilen ünlü futbolcu Mohamed Abu Trika için, Mısır Savcılığı tutuklanma talebinde bulundu. Mısır Milli Takımı ve Al-Ahly forması giyen Abu Trika için alınan bu karar, Mısır Halkı üzerinde de şok dalgası yarattı. Geçen ay kurulan mahkemede alınan 1500 civarındaki terörizm kararı sonrasında, Mısır Halkı sokaklara döküldü.

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