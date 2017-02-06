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Mit Müsteşarı Hakan Fidan Afyonkarahisar’da Düğüne Katıldı

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Mit Müsteşarı Hakan Fidan Afyonkarahisar’da Düğüne Katıldı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, Afyonkarahisar Gazlıgöl Belediye Başkanı Selahattin Keskin'in oğlu Mustafa Talha Keskin'in düğüne...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, Afyonkarahisar Gazlıgöl Belediye Başkanı Selahattin Keskin'in oğlu Mustafa Talha Keskin'in düğüne katıldı.

Termal bir otelde gerçekleştirilen düğün töreninde Başkan Kesgin'in oğlu Mustafa Talha Keskin dünya evine girdi. Gerçekleştirilen düğün törenine MİT Müsteşarı Fidan'ın yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç ve Çankırı İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker'de katıldı.

Düğün törenin ardından Fidan ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mit Müsteşarı Hakan Fidan Afyonkarahisar’da Düğüne Katıldı

Mit Müsteşarı Hakan Fidan Afyonkarahisar’da Düğüne Katıldı

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