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Mit Müsteşarını İfadeye Çağıran Savcı Sağlık Kontrolünden Geçirildi

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Mit Müsteşarını İfadeye Çağıran Savcı Sağlık Kontrolünden Geçirildi
İstanbul Başakşehir'de firari iki savcı ile bir hakim sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Başakşehir'de firari iki savcı ile bir hakim sağlık kontrolünden geçirildi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran Sadrettin Sarıkaya basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan, eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya'nın yakalanması için gece saatlerinde İstanbul Başakşehir'de iki adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, KCK soruşturması adı altında ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya ile eski özel yetkili hakim Dursun Ali Gündoğdu aynı adreste yakalandı. İki ismin yakalandığı adrese yakın bir adreste düzenlenen operasyonda ise İstanbul'da KCK soruşturmalarını yürüten dönemin özel yetili savcısı Adan Çimen gözaltına alındı. Polis ekipleri firari hakim ve savcıları, evlerinde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Buradaki kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen hakim ve savcıların haklarındaki yakalama kararı doğrultusunda sabahleyin Bakırköy Adliyesine çıkarılacakları öğrenildi.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı KCK soruşturması adı altında ifadeye çağıran dönemin özel yetkili Savcısı Sadrettin Sarıkaya ile hakim Gündoğdu, sağlık kontrolünden geçirilişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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