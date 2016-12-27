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Mithatpaşa Kavşağı Yüzleri Güldürüyor

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Mithatpaşa Kavşağı Yüzleri Güldürüyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı Mithatpaşa bölgesinde hayata geçirilen kavşak düzenlemesi ve aynı bölgeye kazandırılan yeşil alanlar...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı Mithatpaşa bölgesinde hayata geçirilen kavşak düzenlemesi ve aynı bölgeye kazandırılan yeşil alanlar bölge sakinleri ve muhtarlardan tam not aldı. Büyükşehir Belediyesince daha önce işaret edilen bölgede bulunan iş yerleri kaldırılmış, atıl durumda bulunan bu alanlar için yeni bir geometrik düzen çizilmişti. Buna göre Serdivan ilçe merkezi, Beşköprü ve Sigorta Kavşağı arasındaki bu bölgede yeni bir ulaşım ağı kurulmuştu. Bölgede duvarlar yapılmış, yürüyüş yolları düzenlenmiş, bordür çalışmaları da hayata geçirilmişti. Proje kapsamında ayrıca asfalt çalışmaları gerçekleştirilmiş, bölgede yeşil alan bütünleşmesi sağlanmıştı. Mithatpaşa Kavşağı'nda bulunan köprülerde ise estetik bir çalışma uygulanmış, tamamlanan proje ise bölge halkı ve muhtarların büyük beğenisini kazanmıştı. Bölgedeki çalışmaları değerlendiren Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erişir, "Burada atıl durumda bulunan yapılar varken açıkçası hoş bir görüntü söz konusu değildi. Şimdi ise tertemiz bir görüntü var. Çok güzel bir çalışma oldu. Mahalle sakinlerimiz adına Sayın Başkanımız Zeki Toçoğlu'na teşekkür ederim. Allah kendilerinden razı olsun. Vagon Park'ın da bölgeye güzellik katan çok iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Hem ulaşım rahatladı hem bölgemiz yeni yeşil alanlarla buluştu" ifadelerini kullandı.

Maltepe Mahallesi Muhtarı Süleyman Çetin ise, "Bölge trafik konusunda bazı ihtiyaçların olduğu bir gerçekti. Yeni kavşak çalışması tamamıyla bu ihtiyaca karşılık veren bir adım oldu. Yapılan hizmet ile birlikte yolun gidiş-geliş güzergâhının yeniden düzenlenmesi, alternatifli oluşu ve yeşillendirme çalışmaları yüzümüzü güldürüyor. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Böylesi hizmetlerin devamlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Mithatpaşa Kavşağı Yüzleri Güldürüyor

Mithatpaşa Kavşağı Yüzleri Güldürüyor

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