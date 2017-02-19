Mitrovic’in Yokluğunda Atınç 11’de

Hapoel Beer Sheva ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında sakatlanan Mitrovic, Akhisar Belediyespor mücadelesinde kadroda yer almadı.

Hapoel Beer Sheva ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında sakatlanan Mitrovic, Akhisar Belediyespor mücadelesinde kadroda yer almadı. Mitrovic'in yokluğunda Atınç ilk 11'de sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Mitrovic'in yokluğunda Atınç Nukan ilk 11'de sahaya çıktı. Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması sonrasında ceza alan ve Akhisar Belediyespor'a karşı forma giyemeyen Dusko Tosic'in yokluğunun yanı sıra Mitrovic'in de sakatlanmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu bölgede genç oyuncu Atınç Nukan'a şans verdi. Akhisar Belediyespor'a karşı neredeyse hatasız bir maç çıkaran genç futbolcu, mücadelenin 69. dakikasında gelişen atakta topu iyi takip etti ve Beşiktaş'ın 3. golüne imzasını attı.