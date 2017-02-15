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Mitso’dan Milas’ın Yeni Emniyet Müdürü Ava’ya Ziyaret

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Mitso’dan Milas’ın Yeni Emniyet Müdürü Ava’ya Ziyaret
Muğla'nın Milas ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Yönetimi, yeni Emniyet Müdürü Turgay Ava'yı makamında ziyaret etti.

Muğla'nın Milas ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Yönetimi, yeni Emniyet Müdürü Turgay Ava'yı makamında ziyaret etti.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit, Sayman Üye Koray Türkoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Çorbacı ve Genel Sekreter Kazım Sarıoğlu; Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Turgay Ava'yı ziyaret ederek başarılar diledi.

Ziyaret sırasında MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava'ya ilçenin ekonomik potansiyeli hakkında bilgiler sundu. Özer, Milas'ın en önemli tarımsal üretimi olan zeytinyağına MİTSO tarafından Coğrafi İşaret Tescili alındığını ifade ederek "Böylece Milas zeytinyağı, Türkiye'nin Coğrafi İşaretli beş zeytinyağından birisi oldu. Böylece Milas zeytinyağının kalitesi tescillenmiş oldu ve değeri daha da arttı" dedi. Özer, MİTSO'nun da yönetici konumunda olduğu Milas OSB'de altyapı çalışmalarının sürmekte olduğunu belirterek "Yılsonu itibariyle altyapı çalışmalarının biteceğini umuyoruz. Altyapı çalışmaları biter bitmez de sanayi parsellerinin üyelere tahsisini yapacağız" dedi.

Kendisinin Akhisarlı olduğunu, ilk ve orta öğrenimini Akhisar'da tamamladığını, 1986 - 1990 yılları arasında İzmir Polis Kolejinde, 1990 - 1994 yılları arasında da Polis Akademisinde okuduğunu ve daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak mesleğe başladığını, daha sonra Batman, İzmir ve Tunceli'de görev yaptığını ve 2015 yılında ise Muğla'ya atandığını anlatan Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava "Eskiden Akhisar'da her yere tütün ekilirdi. Tütün tarımı bitince tütün tarlalarına zeytin dikildi. Şimdi Akhisar, Türkiye'nin önemli zeytin üreten bölgelerinden birisi haline geldi. Fakat gördüğüm kadarıyla Milas'ta dağ taş zeytin" diye konuştu.

Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, gelir gelmez Milas OSB'deki çalışmaları duyduğunu ve bölgenin gelişmesi adına çok sevindiğini belirterek kendisinin ve Akhisarlıların yaşadığı OSB deneyimini paylaştı. Ava "Yıllar önce Akhisar'da OSB kurulacağını duyduğumuzda pek çok kişi ne gerek var, demişti. Açıkçası biz de Akhisar'da sanayi yok ki, OSB kurulacak da ne olacak demiştik. Fakat OSB kurulduktan sonra şehirde çok hızlı bir gelişme oldu. Hiç sanayisi olmayan Akhisar, adeta bir sanayi şehri haline geldi. Akhisar'da benim bir arkadaşım vardı; babasıyla basit tarım araçları yaparlardı. Kısa bir süre önce Akhisar'a gittiğimde onunla karşılaştık. O küçük dükkanlarını OSB'de bir fabrikaya dönüştürmüşler. Şimdi Afrika ülkelerine tarım araçları ihraç ediyorlarmış. OSB, şehrin çehresini değiştirir. Burada da çok önemli gelişmeler olacağına inanıyorum" dedi.

Mitso’dan Milas’ın Yeni Emniyet Müdürü Ava’ya Ziyaret

Mitso’dan Milas’ın Yeni Emniyet Müdürü Ava’ya Ziyaret

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