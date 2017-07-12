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Mizgin Ay, 100 Metrede Yarı Finalde

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Mizgin Ay, 100 Metrede Yarı Finalde
Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre elemelerindeki 11.92'lik derecesi ile milli atlet Mizgin Ay, yarı finale çıktı.

Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre elemelerindeki 11.92'lik derecesi ile milli atlet Mizgin Ay, yarı finale çıktı.

Kenya'nın Nairobi kentinde yapılan Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde piste çıkan Milli atlet Mizgin Ay, Kadınlar 100 metre elemelerindeki 11.92'lik derecesiyle serisinde 1, genelde ise 3. oldu. Mizgin Ay, bu derecesiyle adını yarı finale yazdırdı. Aynı yarışta mücadele eden bir diğer atlet Melike Malkoç ise 12.42 ile serisinde 6. sıraya yerleşti.

Kadınlar 100 metre yarı final yarışları yarın TSİ 17.10'da yapılacak.

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