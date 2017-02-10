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MKE KIRIKKALE'DE HEDEF 3 PUAN

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MKE KIRIKKALE'DE HEDEF 3 PUAN
Kendi sahasında ve taraftarı önünde Zaraspor'u konuk edecek olan MKE Kırıkkalespor'da hedef üç puan. Genel Kaptan Erdoğan, "Zaraspor'u eli boş göndereceğiz" dedi

Pazar günü kendi sahasında ve taraftarı önünde Zaraspor'u konuk edecek olan MKE Kırıkkalespor'da hazırlıklar sürüyor. MKE Kırıkkalespor Genel Kaptanı Bedir Erdoğan, pazar günü zorlu bir 90 dakikaya çıkacaklarını ifade ederek, "Biz kendi sahamızda puan vermemek için yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Pazar günü tüm Kırıkkale halkını bu önemli maça bekliyoruz. Onların verecekleri büyük bir destekle kendi sahamızdan Zaraspor'u eli boş göndereceğiz" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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