Mmo Samsun Şube “Öğrenci Üye Yerel Kurultayı”

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi tarafından "Öğrenci Üye Yerel Kurultayı" düzenlendi.

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi tarafından "Öğrenci Üye Yerel Kurultayı" düzenlendi. Oda binasında yapılan kurultayda öğrenci üyelerin talepleri ve oda-öğrenci üye örgütlenmesinin sorunları ele alındı.

"Öğrenci Üye Yerel Kurultayı"na; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde eğitim-öğretim alan öğrenci üyeler katıldı. Kurultayda açılış konuşması yapan MMO Samsun Şube Öğrenci Üyesi Doğancan Üzüm, "Mesleğimizin icrası adına okul hayatımız ve iş hayatı arasındaki geçecek olan süreçte okulumuzun yanı sıra, bizlerin bilgi birikim ve donanımlarını artırma çabası içerisindeki Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı'nda "Eğitim ve Örgütlenme" ana başlıklarında; "Bilimsel Eğitim" ve "Daha İyi Bir Gelecek İçin Eğitim" alt başlıkları görüşüldü.

Yapılan Yerel Kurultay sonrası oluşan görüşler "11 Mart 2017 tarihinde Ankara'da yapılacak olan Öğrenci Üye Kurultayı 2017" de gündeme getirilecek.

Öğrenci Üye Yerel Kurultayı ile ilgili açıklama yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Öğrencilerimizin gelecekte yer alacakları iş yaşamına hazırlıklı olarak başlayabilmesini önemsiyoruz. Rekabetin yoğun yaşandığı, farkındalık oluşturabilen ve donanımlı olanın önünün açık olduğu iş yaşamında öğrencilerimizin almakta oldukları rutin eğitimin yanı sıra yabancı dil eğitimlerine ağırlık vererek ikinci hatta üçüncü yabancı dile sahip olabilmek için uğraş vermeleri lazım. Tasarım ve inovasyon kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik eğitimlere yönelmeleri gerekiyor. MMO Samsun Şube olarak Öğrenci Komisyonumuzla koordineli olarak öğrenci üyelerimizin mesleki ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalara devam edeceğiz" dedi.