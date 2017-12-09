MMO'dan doğalgaz uyarısı

MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, doğalgaz tesisatı yaptıracak olan vatandaşların firmanın yetkili olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini ve yetkili firmaların da Samgaz internet sitesinden bulunabileceğini söyledi.

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Yönetimi, Samgaz yetkili doğalgaz firmaları ile bir araya geldi. Toplantıya Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Başkan Yardımcısı Özkan Er, Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Akarsu ve Samgaz Yetkilisi Seçkin Turan katıldı.

MMO Samsun Şubenin ev sahipliği yaptığı toplantıda, “yetkisiz firmaların, kişilerin ve korsan firmalarla mücadelede izlenecek yol haritası, vatandaşın can ve mal güvenliği açısından yetkisiz ve uzman olmayan kişilerin yaptıkları imalatlar ve bu kişi/firmaların tespitleri, uygulanacak olan cezai işlemler” görüşüldü.

FİRMALARI KONTROL EDİN

Toplantıyla ilgili açıklama yapan Başkan Kadir Gürkan, meslek disiplinlerine giren doğalgaz sektörüne yönelik düzenli olarak komisyon toplantıları yaptıklarını, doğalgaz tesisatı yaptıracak olan vatandaşların firmanın yetkili olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini ve yetkili firmaları da Samgaz internet sitesinden bulabileceklerini kaydetti. Gürkan, Samgaz ile birlikte çalışmaların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. İsmail AKDUMAN