Mobbing İle Mücadele Derneği Genel Başkanı Gün Vefat Etti

Mobbing İle Mücadele Derneği Genel Başkanı Hüseyin Gün vefat etti.

Mobbing İle Mücadele Derneği Genel Başkanı Hüseyin Gün vefat etti.

DHMİ'de Genel Müdür Müşavirliği ve Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanlığı görevlerini yürüten 57 yaşındaki Hüseyin Gün, ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hüseyin Gün'ün Hayatı

Hüseyin Gün 1960 Yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Memuriyet hayatına Yem Sanayi Türk A.Ş. de Personel Şefi olarak başladı. Yem Sanayi Türk A.Ş. nin Özelleştirilmesi nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesine geçti.DHMİ Nöbetçi Hava Limanı Müdürü, Personel Daire Başkan Yardımcısı, Personel Daire Başkanı, Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanı görevlerinde bulundu. 2010 Yılında bir grup gönüllü ile birlikte Mobbing ile Mücadele Derneğini kurdu.

ERZURUM MOBBİNG BAŞKANI'NDAN MESAJ

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Başkanı Jale Özerzurumlu Alcan, Hüseyin Gün'ün vefatıyla ilgili yayınladığı mesajda şunları dile getirdi: "Mobbing ile Mücadele Derneği kurucu Genel Başkanı Hüseyin Gün'ün vefat etmiş olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başımız sağolsun, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun."

"HÜSEYİN GÜN'ÜN KADERİ OLDU!"

Hüseyin Gün'ün mücadeleci ruhuna ve verdiği özveriyi anlatan Alcan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Mobbing, Mobbing ile Mücadele Derneğinin kurucu genel başkanı Hüseyin Gün'ün Kaderi Oldu! Mobbing mağdurlarının fiziksel ve ruhsal sağlığına yönelik yaptığı araştırma çalışmaları, Mobbing farkındalık eğitimleri, yazılı ve görsel basın aracılığı ile Türkiye'deki Mobbing gerçeğini gözler önüne seren, bilirkişi sıfatıyla mağdurlara psikolojik ve hukuki destek veren "Yalnız Değilsiniz'! sloganı ile feryat eden mağdurların yardım çığlığına yetişen, Zorba'ya karşı savaşçı ruhu ile örgütlü mücadele etmek adına 2010 yılında Mobbing ile Mücadele Derneğinin kurucu ilk genel başkanı Hüseyin Gün, Mobbing mağduru oldu! Üzgünüz

Mobbing ile Mücadele Derneğinin genel başkanı Hüseyin Gün'e Allah'tan rahmet,Gün ailesi ve sevenlerine sabır, Mobbing ile Mücadele Derneği yönetim kurulu, temsilciliklerimiz ve Mobbing mağdurlarına başsağlığı diliyorum."