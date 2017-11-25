Mobbingder Erzurum Temsilci Başkanı Jale Alcan; “Kadına Karşı Şiddet Uygulayan Kişilerin Zihniyet Dünyasını Değiştirmemiz Gerekiyor”

Mobbingder Erzurum Temsilci Başkanı Jale Alcan, alınan bütün önlemlere rağmen kadına yönelik şiddet ülkemizde her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Mobbingder Erzurum Temsilci Başkanı Jale Alcan, alınan bütün önlemlere rağmen kadına yönelik şiddet ülkemizde her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Kadına şiddetle mücadele toplumun tüm fertlerinin ve her kesiminin üzerinde önemle durması gereken çok önemli bir konu olduğunu belirten Alcan, "Kadınlarımızın toplumsal ve siyasal haklarını kullanmalarını teşvik etmek gerekiyor. Kadınların hukukunun korunması kapsamında kadına yönelik şiddeti en sert şekilde cezalandıran düzenlemelerin hayata geçirilmesine rağmen suç oranının artması düşündürücüdür" dedi.

"Cumhurbaşkanımız bizzat, kadına şiddetle ilgili yürütülen her çalışmanın yanındayım, destekçisiyim diyerek bu doğrultuda, Bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen çalışmaları bizzat takip etmektedir" diyen Alcan açıklamasında şunları kaydetti; "Herşeyden önce Kadına karşı şiddet uygulayan kişilerin zihniyet dünyasını değiştirmemiz gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yaşamının her döneminde Türk kadınına büyük önem vermiştir. "Türk kadını, daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir" "Bir toplum cinsinden yalnız birinin yeni gerekleri edinmesiyle yetinirse o toplum yarıdan fazla kuvvetsizlik içinde kalır". "Türk kadınını yüzeysel görmek Türk kadınını görememektir" Diyerek Türk kadınına verdiği değeri ve önemini belirtmiştir."

Mobbing ile Mücadele Derneği olarak amaçlarının temel olarak insan haklarını korumak ve kollamak olduğunu ifade eden Alcan, "Sebebi ne olursa olsun yeryüzünde yaşayan hiçbir insanın bir diğerine psikolojik baskı uygulamaya, eziyet etmeye, dışlamaya, hakaret etmeye, iftira etmeye, haklarını gasp etmeye, kişisel çıkarları için maddi ve manevi bir takım yaptırımlar uygulamaya, can almaya hakkı yoktur.

Derneğimiz, okulda, mahallede, köyde, ailede, işyerinde, .v.b. herkesin huzur içinde yaşayabilmesi için gereken bir takım gerçekleri ve erdemleri hatırlatmak ve farkındalık yaratmak; başta kadınlarımız olmak üzere "Mağdur" durumuna düşen insanlara haklarını hatırlatmak, tavsiyelerde bulunmak ve yol göstermeyi ilke edinmiştir. Cennet anaların ayakları altındadır, Kadına Şiddete hayır; diyoruz" şeklinde konuştu.