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Mobilya’da Her Müşteriye Yüzde 10 İndirim

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Mobilya’da Her Müşteriye Yüzde 10 İndirim
Mobilyada Katma Değer Vergisi'nin (KDV) 3 ay süreyle yüzde 18'den 8'e düşürülmesi sektörde heyecana neden olurken, yuva kuracak olan çiftleri de ekonomik...

Mobilyada Katma Değer Vergisi'nin (KDV) 3 ay süreyle yüzde 18'den 8'e düşürülmesi sektörde heyecana neden olurken, yuva kuracak olan çiftleri de ekonomik olarak rahatlattı.

Mobilya sektöründe yapılan KDV indirimin sektörü yüzde 25-30 civarında hareketlendirdiğine değinen Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, "Esnafımızın KDV indirimine ihtiyacı vardı" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce 2008 yılında kriz yaşandı ve o zamanda KDV yüzde 8'e indirilmişti. Bu KDV indirimi çok faydalı olmuştu ve devlet iyi oranda vergi toplamıştı. KDV indirimi ile daha çok vergi toplanacağını biz zaten ön görmüştük. Bugünde yine aynısı oldu ve KDV İndirimi esnaf için can suyu oldu. KDV indirimi birçok kişinin işine yaradı. Beyaz eşyada hiç KDV kalmadı bunun yanı sıra da mobilya sektöründe yüzde 18'den 8'e düşmesi evlilik oranlarını arttırdı. Bugün birçok kişi KDV indirimden faydalanıyor hem esnaf fayda gördü hem yeni evlenecek çiftler. 2 haftadır KDV indirimin satışlara yansıması gözle görülür seviye geldi. KDV indirimi yeni evlenip ev kuracak çiftlerin yüzde 30 oranında yarar sağladı. Kredi kartlarında taksit oranın artırılması aynı şekilde satışlarımızı etki eden önemli faktörlerden".

"İstihdam artar"

KDV indirimiyle ürün satışlarında artış olacağını söylen Özçelik sözlerine söyle devam etti: "KDV indiriminin 3 ayla sınırlı kalmaması durumunda mobilya sektörü daha canlı olacak herkes KDV'sini ödeyecek faturasını kesecek. Devlet de bu şekilde daha fazla vergi toplamış olacak. Bugün 2 ürün satan 5 ürün satacak bu da istidamı artıracaktır".

"KDV indirimin yılsonuna kadar sürerse iç piyasayı ciddi şekilde rahatlar"

KDV indirimin yapılması iyi olduğunu fakat zamansız olduğuna değinen Modoko Mobilyacılar Sitesi Yönetim Kurulu üyesi ve Reklam Komisyon Başkanı Bayram Bilinmez, "Türkiye" de evlilikler Mayıs'ta başlar Ekim'de biter bu yüzden KDV indirimin uzaması hem bizler için hem de evlenecek çiftler için iyi olacaktır. Aynı zamanda kredi kartlarında taksitlerin 12 aya çıkması satışlarımızı olumlu yönde etkiledi. KDV indirimi yılsonuna kadar sürmesi durumunda iç piyasada ciddi bir rahatlama olacaktır" dedi.

Mobilya’da Her Müşteriye Yüzde 10 İndirim

Mobilya’da Her Müşteriye Yüzde 10 İndirim

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