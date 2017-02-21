Mobilyada Kdv İndirimi Bereketi

Hükümetin mobilyada yüzde 18 olan KDV'yi üç aylığına yüzde 8'e indirmesi sektörü hareketlendirdi.

Hükümetin mobilyada yüzde 18 olan KDV'yi üç aylığına yüzde 8'e indirmesi sektörü hareketlendirdi.

KDV indirimiyle beraber mobilya başkenti Bursa'nın İnegöl ilçesinde firmaların satışı yüzde 30 arttı.

Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya satışında yüzde 18'den yüzde 8'e indirilerek uygulanan KDV indiriminin yıl sonuna kadar devam etmesini talep etti. Ahmet Güleç, "KDV indirimi sektörün en önemli taleplerinden bir tanesiydi. Çünkü mobilyayı vadeli ve çek usulü ile satıyoruz. Ay sonu KDV'yi cebimizden ödüyoruz. Biz ürünü satarken KDV dahil satıyoruz. İçinde sattığımız için bu taksitlere bölünüyor. Ya da uzun dönemli çekler oluyor. Hükümetin KDV indirimi müjdesi bize çok şey faydalı oldu. Sektörde bir hareketlilik oldu. Durgun dönemde bu indirim bize can suyu gibi oldu. Yıl sonuna kadar KDV indirimi uygulanırsa Allah'ın izni ile ek 50 bin kişi istihdamı daha kolay olur. Bu uygulama sektörün daha katma değerli ürün yapıp ihracatını da artırmasına vesile olacak. Mobilya sektöründe ihracatın 10 milyar dolara çıkarılması hedefimiz var. Dünyanın ilk 5'i arasına girmek istiyoruz. Mobilyacımız 2 dolardan sattığı ürünü 3.7 dolara çıkarma fırsatını bulduk. Dünya mobilya ihracat sıralamasında 23. sıradan 12. sıraya yükseldik. Bu istikrarlı ortamın mobilya sektörüne çok büyük katkısı oldu" şeklinde konuştu.