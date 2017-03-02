  • BIST 89.320
  • Altın 146,907
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Modacı Barbaros Şansal’a 2 Ay Sonra Tahliye Kararı

» »
Modacı Barbaros Şansal’a 2 Ay Sonra Tahliye Kararı
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın tutukluluğa itirazı kabul edildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın tutukluluğa itirazı kabul edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 2 aydır cezaevinde bulunan Şansal'ın tahliyesine karar verirken, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Ünlü modacı Barbaros Şansal, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, çıkarıldığı mahkemece 3 Ocak 2017 tarihinde tutuklanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan soruşturma sonucunda Şansal hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Şansal'ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Şansal'ın avukatı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak, müvekkilinin tutukluğuna itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Şansal'ın üzerine atılı suçlamadan dolayı ceza alması durumunda cezaevinde kalması gereken süre ile tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması, etki edebileceği bir delil bulunmaması öngörülerek tahliye edilmesine karar verdi. Şansal hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Avukat Efkan Bolaç'tan alınan bilgiye göre, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şansal'ın tahliyesi için işlemlerin başlatıldığı ve tahliyenin bu gece gerçekleşeceği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulaşık Makinesi Patladı: 1 Yaralı01 Mart 2017 Çarşamba 22:03
  • Bodrum’da Fuhuş Operasyonu01 Mart 2017 Çarşamba 21:58
  • Soygunları Saç Modelleri Ele Verdi01 Mart 2017 Çarşamba 21:43
  • Öğretmenin Katil Zanlısı Tutuklandı01 Mart 2017 Çarşamba 21:28
  • Ak Parti Kocaali İlçe Gençlik Kolları Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı01 Mart 2017 Çarşamba 21:23
  • Darbe Girişimi Gecesi Polatlı’daki Olaylara İlişkin Dava01 Mart 2017 Çarşamba 20:53
  • Çatından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti01 Mart 2017 Çarşamba 20:43
  • Pkk’nın Sözde 2 Eyalet Sorumlusu Öldürüldü01 Mart 2017 Çarşamba 20:28
  • Samsun’da Fetö’den 10 Tevkif, 11 Adli Kontrol01 Mart 2017 Çarşamba 20:23
  • Kayıp Şahıs Dere Yatağında Ölü Bulundu01 Mart 2017 Çarşamba 20:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti