Modeko İzmir Mobilya Fuarı Kapılarını Açtı

Yerli mobilya sektörüne hayat veren ve 2017 mobilya trendlerinin sergileneceği MODEKO İzmir Mobilya Fuarı 28. kez kapılarını açtı.

Yerli mobilya sektörüne hayat veren ve 2017 mobilya trendlerinin sergileneceği MODEKO İzmir Mobilya Fuarı 28. kez kapılarını açtı. Fuar İzmir'de 5 Mart tarihine kadar sürecek olan organizasyonda 350 katılımcı en özel ürünlerini sergileyecek.

Türkiye ve dünya mobilya modasına yön veren MODEKO İzmir Mobilya Fuarı bir kez daha Türkiye'nin en büyük fuar kompleksi Fuar İzmir'de açıldı. Açılış törenine İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoporan, Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen ve mobilya sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen sektörün seçkin firmalarını bir araya geldiğini ve 2017'nin mobilya trendlerinin MODEKO'da olacağını söyledi. Yerli mobilya rotasının İzmir'de çizileceğini vurgulayan İşleyen, "Bu sene oldukça zor bir sene geçirdik. Farklı sıkıntılar yaşadık ama fuarı gezince göreceksiniz ki geçen seneki metrajımızdan daha fazla bir metraja ulaştık. Tüm katılımcılarımızın her biri tek tek destek vererek, bu fuarın oluşturulmasında katkı sağladılar, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sene fuarımız A ve B hollerinde 45 bin metrekarelik bir alanda açıldı. 250'yi aşan firma ve marka var. Şu anda dünyadaki 24 ülkeden ziyaretçilerimiz de fuar alanını görmek için buradalar, 42 ilden de ziyaretçi alacağız" dedi.

Mobilyanın günümüz dünyasında temel ihtiyaç maddelerinden biri haline geldiğini belirten İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış ise fuarın hem bölgede, hem ülkede gerek üretici gerek tüketici olan insanlara katkılar sağlayacağını belirtti.

"28 yıllık bir fuar, bu kolay değil"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan da Fuar İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kararlılığı sayesinde yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Modeko 28 yıllık fuar, bu kolay değil. Bugün burada 30'a yakın yabancı ülkeden alıcılar var. Hem üretici hem alıcılarımız var. İkinci en önemli husus, ne yaparsanız yapın dünya bir tasarım. Yaşantı tasarım, elbise tasarım, yemek tasarım. Tasarımı güçlü olanın satma imkanı çok. Bunu da nasıl sağlayacağız, bu pek böyle usta çırak şeklinde olmuyor. Üniversiteler bölüm açacak, hocalar ders verecek. Tasarımı güçlü olan hangi konuda olursa olsun dünyada söz sahibi olur. Tüm üreticilere tasarım ve Ar-Ge çalışmalarından vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum. İkincisi ise büyük firma sahipleri, ne yaparsanız yapın, dev gibi fabrikalar kurun, ama küçük çalışanı öldürmeyin. İki usta, iki kalfa, iki çırak olan dükkanlar ne kadar açık kalırsa Türkiye batmaz. Bakın büyük bir firmayı batırabilirsiniz. 3 bin kişinin çalıştığı bir firmayı batırabilirsiniz. Ama ufak işletmeleri, aile işletmelerini batıramazsınız, o sanatkarlar yaşasın. Alın, satın, bakın, o sanatkarları mutlaka yaşatın."

"Odamıza kayıtlı firmaları mobilya fuarına taşıyacağız"

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş da İzmir'in fuarcılıkta 80 yılı aşkın geçmişi olan bir şehir olarak adeta fuarcılığın merkezi haline geldiğini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın hakkını teslim etmek gerekir; kendisine teşekkür ediyorum. 28. Mobilya Fuarı, aralıksız devam ettirmek gerçekten büyük bir başarı, umarım devamı gelir. Bugün 40 bin metrekare, seneye 60 bin metrekare yapmalısınız. Destek bizden, bizim odamıza kayıtlı bin 70 mobilyacı firma var. Bu firmaların en az 250'sini önümüzdeki sene mobilya fuarına taşıyacağız. Zaten stantlarının 24 metrekare bedelini biz ödüyoruz. Bunun dışında mobilyada başarılı olan şehirlerimizin de mobilyacılarını buraya getireceğiz. Onlarla birlikte Türkiye'nin en etkin mobilya fuarı haline getireceğiz bu fuarı. Şuanda da Anadolu'dan, Diyarbakır'dan, Erzurum'dan gelen uçak biletini İzmir Ticaret Odasının ödediği alıcılarımız var. Bunları da, yurt dışından da getirerek çoğaltacağız. Mobilya herkesin ihtiyacı. Dünya'daki mobilya pazarının büyüklüğü 400 milyar dolar, bizim payımız 2 buçuk milyar dolar, bu son derece az. Hele İzmir'in 120 milyon dolarlık bir ihracatı var. Bunu da mutlaka milyar dolarlara çıkarmalıyız. Tabii sadece mobilya yapmakla olmaz, tasarımla da olması gerekir. İzmir Ekonomi Üniversitesinde mobilya tasarım bölümünü geçtiğimiz yıl açtık. Oradan çıkacak yetişmiş geçler ile birlikte tasarım konusunda da başarılı üretimleri gerçekleştirerek mobilya sektörünü İzmir'de el birliği ile yükselteceğiz" diye konuştu.

İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan da kış aylarının sert geçmesi dolayısıyla sıkıntılar yaşadıklarını ancak fuarın bu sıkıntıları telafi edeceğine inandığını dile getirdi.

Katılımcılara övgüler yağdı

Yapılan konuşmaların ardından iyi dileklerle MODEKO 28. İzmir Mobilya Fuarı'nın açılış kurdelesi kesildi. Davetliler ve protokol üyeleri Fuar İzmir alanındaki stantları ziyaret etti. Göz alan renkleriyle çarpıcı tasarımlar davetlileri adeta büyüledi. Tasarımlar ve fiyatları konusunda bilgi alan davetliler katılımcılara övgüler yağdırdı. Mobilya sektörünün seçkin 350 katılımcısı klasik ve modern mobilyalar, eskitme ve modüler mobilyalar, masa, sandalye, kanepe ve koltuklar, bebek ve genç odaları, yatak ve yatak setleri, ofis mobilyaları, mutfak mobilyası, bahçe mobilyaları, ev dekorasyonu ve aksesuarları, aydınlatma ekipmanları guruplarındaki ürün ve hizmetlerini sergilemeye başladı.

32 ülkeden alım heyetleri

Sektörün önde gelenleriyle birlikte hedef pazar olarak belirlediği 50 ülkede özel bir çalışma yürüten Efor Fuarcılık, 32 ülkeye büyük ağırlık verdi. Yunanistan, Avusturya, Azerbaycan, Kazakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Ukrayna, Tunus, Ermenistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Bosna-Hersek, Umman, Lübnan, İran, Almanya, Belçika, İsveç, Arnavutluk, Pakistan, Filistin, İsrail, Gana, Libya, Fas, Kuala Lumpur, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Balkan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 32 faklı ülkeden alım heyeti düzeyinde sektör temsilcileri İzmir'de özel programlar kapsamında ağırlanacak. Ekonomi Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Karabağlar Belediyesi, İzmir Mobilyacılar Odası ile sektörün önde gelen kuruluşları tarafından desteklenen organizasyon 5 verimli iş günü sürecek. "Mobilyanın Kalbi: Karabağlar" fotoğraf yarışması düzenleyen Karabağlar Belediyesi bölge ve ustaların tanınması için fuar kapsamındaki Smyrna Sokağı'nda 3 Mart Cuma günü bir etkinlik düzenleyecek.

Kolay ulaşım

Efor Fuarcılık tarafından hedef olarak belirlenen illerden ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirilecek. Kent içinden fuar alanına kolay ve konforlu bir ulaşım için özel servislerle ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak. Basmane Meydanı'ndan Fuar İzmir'e saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasındaki her saat başında yine aynı saatlerde İzban Esbaş durağından fuar alanına servisler kalkacak. Dönüşler ise 16.00 ile 19.30 saatleri arasında gerçekleşecek. MODEKO 28. İzmir Mobilya Fuarı 1-5 Mart 2017 tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleşecek. Fuar ilk dört gün 11.00-19.00 saatleri arasında son gün ise 18.00'a kadar ziyaret edilebilecek.