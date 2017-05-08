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Modern Kreş Yüksek İhtisas Hastanesi’ne Değer Katacak

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Modern Kreş Yüksek İhtisas Hastanesi’ne Değer Katacak
Yıldırım Belediyesi tarafından Mimarsinan Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kreş yapılıyor.

Yıldırım Belediyesi tarafından Mimarsinan Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kreş yapılıyor.

Yıldırım Belediyesi'nin Mimarsinan Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kazandıracağı kreşin inşası sürüyor. Maaliyeti 1 milyon TL'yi geçen ve yüksek standartlara sahip eğitim kurumu olacak kreş, tamamlandığında hastanenin uzun yıllardır devam eden sıkıntısına çare olacak. Toplamda bin 530 metrekarelik alanda hizmet verecek modern binanın içerisinde 5 adet oyun ve etkinlik odası, emekleme odası, emzirme odası, sağlık odası ve 2 adet uyku odası yer alacak.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım için çizdiğimiz vizyon içerisinde özellikle kreşleri çok önemsiyoruz. Çünkü yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın tam donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk adımı bu kreşler olacak. Bununla birlikte kadınların istihdama dahil olabilmesi adına kreşler çok önemli. Bunları göz önünde bulundurarak ilçemize bölgesel kreşler yapıyoruz. Ayrıca kreşin yapımı konusunda belediye başkanlığına aday olduğum dönemde sağlık çalışanlarına verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Modern Kreş Yüksek İhtisas Hastanesi’ne Değer Katacak

Modern Kreş Yüksek İhtisas Hastanesi’ne Değer Katacak

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