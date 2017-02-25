Modern Pentatlon Şampiyonası

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Modern Pentatlonun Biatlon Kategorisi Gaziantep İl Şampiyonasında Özel Sanko Okulları...

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Modern Pentatlonun Biatlon Kategorisi Gaziantep İl Şampiyonasında Özel Sanko Okulları Yıldız Kızlar Kategorisinde Cemre Pelin Hamamcı il birinciliği ve Yıldız Erkekler Kategorisinde Yiğit Ali Tütüncüler il üçüncülüğü derecelerini elde etti.

Kamil Ocak Stadyumunda sabah 800 metre koşu ve öğleden sonra 100 metre yüzme olmak üzere iki aşamalı düzenlenen yarışlarda, Nehir Ay, Pelin Tan ve Asya Tanrıtanır sıralamada ilk 10'a girerek nisan ayında Kuşadası'nda düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Özel Sanko Okulları Beden Eğitimi Öğretmeni Büşra Gökdemir, şampiyonada dereceye giren sporcularını kutlayarak Nisan ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında başarılarının devamını diledi.