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Modern Pentatlon Şampiyonası

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Modern Pentatlon Şampiyonası
Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen "Modern Pentatlonun Biatlon Kategorisi Gaziantep İl Şampiyonası"nda Özel Sanko Okulları...

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen "Modern Pentatlonun Biatlon Kategorisi Gaziantep İl Şampiyonası"nda Özel Sanko Okulları Küçük Erkekler Kategorisinde Kerem Aydınçelebi ve Küçük Kızlar Kategorisinde Melisa Özkılıç il birincisi oldu.

Özel Sanko Okulları öğrencileri, Kamil Ocak Stadyumunda sabah 800 metre koşu ve öğleden sonra 100 metre yüzme olmak üzere iki aşamalı düzenlenen yarışlarda, iki il birinciliğinin yanı sıra, Küçük Erkekler Kategorisinde de Efe Kasapoğlu il üçüncülüğü derecesini elde etti. Özel Sanko Okulları öğrencileri, dün düzenlenen yarışlarda, Minik A Erkekler kategorisinde Arda Ayaz il birincisi, Yaman Tuğra Yurtseven il ikincisi, Minik B Erkekler kategorisinde Alperen Göksular il birincisi, Batuhan Kömürcü il ikincisi, Minik B Kızlar kategorisinde Zeynep Sude Güntekin il birincisi, Tülay Günsoy il üçüncülüsü olmayı başarmıştı.

Modern Pentatlon Şampiyonası

Modern Pentatlon Şampiyonası

Modern Pentatlon Şampiyonası

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